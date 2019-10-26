Египет заинтересовался поставками российского зерна через Крым

Египетская сторона заинтересована в том, чтобы начать закупки российского зерна через порты Крыма, сообщил заместитель председателя Совета министров республики – постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

Мурадов сообщил, что встречался с представителями Египта, которые заявили о заинтересованности «в наращивании поставок российского зерна», передает ТАСС.

Он добавил, что «их устраивает, если это зерно будут отправлять через порты Крыма».

По словам Мурадова, у портов есть возможности для этого. Так, элеваторы имеются около Керчи, Евпатории и в других районах Крыма, а также в соседнем субъекте – Севастополе.

«Интересует, конечно, поставка других сельскохозяйственных продуктов в виде консервов: овощных, фруктовых, рыбных. Производство рыбной муки – тоже направление очень перспективное, потому что у нас ее можно производить в больших количествах, эта мука идет на корм не только рыбе, но скоту, птице. Мы сейчас занимаемся проектом создания такого предприятия», – отметил представитель Крыма при главе государства.

Он добавил, что также перспективна для сотрудничества с африканскими странами сфера туризма.

«Северная Африка находится в зоне пустынной, жаркой. Мы недавно встречались с представителями арабских стран, у которых почти такой же климат, в особенно жаркое время года многие хотели бы приехать для отдыха на наши крымские курорты. Для африканских стран это тоже очень хорошее, перспективное направление», – сказал Мурадов.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Россия обозначила в Африке стратегические цели.