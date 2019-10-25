Смертность от туберкулеза в России достигла национального минимума

За последние 10 лет в России заболеваемость туберкулезом снизилась почти в два раза, а смертность – в три раза, достигнув национального минимума, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

«В целом за последние 10 лет среднегодовой темп снижения заболеваемости туберкулезом в Российской Федерации составил 11,3 %, среднегодовой темп снижения смертности составил 15,0 % (по данным ВОЗ, средние темпы снижения показателя смертности в мире в аналогичный период составили порядка 3 %)», – написал Салагай в своем Telegram.

«Так, смертность от туберкулеза за период январь – август 2019 г. снизилась на 13,6 % и составила 5,1 на 100 тыс. населения», – добавил он.

Ранее сообщалось, что в России продолжительность жизни увеличилась в среднем на восемь лет за последние два десятилетия.