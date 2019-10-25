Житель Таиланда спас жену от кремации заживо

Мужчина в Таиланде за несколько минут до кремации своей жены заметил, что она еще жива, сообщил The Sun.

70-летняя женщина была признана мертвой 20 октября, три дня она пролежала в гробу при низкой температуре в местном буддистском храме, пока ее родственники готовились к похоронам, сообщает РИА «Новости».

Перед кремацией ее супруг во время традиционного обряда омовения тела заметил, что веки его жены дрожат, он также уловил дыхание женщины. При этом тело «покойной» не окоченело.

После этого женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Ранее в Китае младенец внезапно ожил перед сожжением в крематории.