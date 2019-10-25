Президент Сербии рассказал о мечтах об С-400

Президент Сербии Александр Вучич заявил о желании страны иметь российский комплекс ПВО С-400 в составе своих вооруженных сил, отметив, что пока они не могут себе это позволить.

«Когда люди спрашивают, чего бы мы хотели – мы бы хотели сейчас позволить себе иметь С-400. Но только если нам россияне его оставят, иначе не можем себе позволить С-400. Это системы, которые гарантируют безопасность для вашего народа и вашей страны, для будущих поколений, и если сможем себе однажды это позволить, сделаем это», – сказал Вучич, передает РИА «Новости».

Ранее в Минобороны России сообщили, что дивизион С-400 и батарея «Панцирь-С» переброшены в Сербию, где впервые принимают участие в учениях на территории зарубежного государства.

Также стало известно, что президент Сербии собрался осмотреть купленный «Панцирь-С».

Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Сербии понадобилось такое оружие.

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