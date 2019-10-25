Геннадий Орлов усомнился в способности Исинбаевой стать «лидером мнений»

Легкоатлетке Елене Исинбаевой стоит присмотреться к своим словам и поступкам – возможно, они не дают ей права стать «лидером мнений», а не «блогерши-пустышки», занимающие ее место, заявил газете ВЗГЛЯД спортивный комментатор Геннадий Орлов.

Исинбаева, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, на своей странице в Instagram спросила подписчиков, почему столь уважаемые спортсмены, как она, не являются «лидерами мнений», в то время как на эту роль претендуют «пустые девушки с искусственной внешностью».

«Чтобы иметь авторитетное мнение, надо своим поведением, ранними выступлениями завоевывать авторитет. Если у человека есть какая-то накопленная репутация, то и люди к нему прислушиваются. А если это спортсмен, который часто меняет свою точку зрения, необдуманно, например, голосует в Думе, когда вся страна против, а спортсмены поддерживают, то и результат очевиден. Хорошо, что появляются такие спортсмены, как (Мария) Ласицкене, (Артемий) Панарин, которые говорят правду - к их мнению и народ относится хорошо. Думаю, что Исинбаевой нужно подумать над тем, как она выступала, что говорила и какой авторитет в обществе имеет», - сказал Орлов.

Исинбаева побеждала на Олимпийских играх в 2004 и 2008 годах. Карьеру спортсменка завершила в 2016 году, и вскоре заняла пост главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства. Однако в этой должности пробыла всего полтора года – в мае 2017-го по требованию WADA ей пришлось подать в отставку. Сейчас Исинбаева входит в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета. В мае 2018 года ее рассматривали как возможного кадидата на должность главы Олимпийского комитета России, однако в итоге пост занял Станислав Поздняков.