Блогеры обрушились с критикой на Исинбаеву

Интернет-пользователи резко раскритиковали двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву после заявления о том, что успешные спортсмены, в отличие от ведущих социальные сети «пустых внутри» девушек, не являются лидерами мнений.

«Будучи на встречах мы, Олимпийский чемпионы, люди добившиеся мирового признания и уважения, часто обсуждаем, почему мы не являемся лидерами мнений? Почему мы не так называемые инфлюэнсеры? И почему таковыми являются девушки, большинство из которых «пустые» внутри, имеющие искусственную внешность?» – написала Исинбаева в Instagram, отметив, что они зачастую имеют большее влияние на молодежь.

Подписчики принялись спорить с Исинбаевой.

«Потому что вы без образования лезете в управление страной, а надо бы спортом заниматься, там вы можете быть инфлюинсерами», – пишет futbik_brain.

«Пустышки» они для вас. А для других людей – они идеал самодостаточности, гармонии и того, как жить счастливо не потея. Ваш инфлюенс – «надо вкалывать», а их – «надо кайфовать и делать только то, что хочется». Психологически это более здоровая позиция», – считает ely_violin_forever.

«Не все нуждаются в том, чтобы часами выкладываться в зале, добиваться, доказывая миру, что чего-то стоишь. У некоторых эта самооценка есть с детства и они просто изначально счастливы, не стремясь стать космонавтами. Их счастье в сегодняшнем дне, вкусном капучино, обновке и радости от прогулки с собакой в парке. Не всем нужна в жизни медаль для самоутверждения», – добавила она.

«Спорт – это конечно здорово, но немного странно задавиться таким вопросом, когда вы сама, извините за каламбур, прыгала на палке всю жизнь через другую палку. Инфлуенсерами все-таки должны быть люди, у которых есть полезные для человечества навыки: ученые, популяризаторы науки и т.д.», – пишет elmag85.

Многие интернет-пользователи согласились с Исинбаевой и стали рассуждать о причинах такого явления.

«Миром правят похоть и инстинкты», – написал alexey_pimenov.

«Все просто, все начинается с семьи, с младенчества, так называемый институт семьи. (…) Молодежь сегодняшняя, уже, наверное, в третьем поколении после СССР, не желает трудиться, работать над собой, учиться, радоваться результатам своих трудов», – считает alexandr_cherneckiy.

«Потому что вы (олимпийские чемпионы) всем все уже доказали! Есть такое выражение: «Знающий молчит», – пишет marinazaharova2018.

«Все очень просто. Молодежь любит хайп, который строят вокруг себя эти личности. Давно уже мир в эту сторону повернут», – отмечает athletics_russia.

Ранее сообщалось, что самым популярным Instagram-блогером в России стала певица и телеведущая Ольга Бузова. По оценке Forbes, доход Бузовой от одного рекламного поста в Instagram может достигать 1 млн рублей.