Южная Осетия задержала наблюдателей Евросоюза

Пограничники Южной Осетии задержали представителей миссии наблюдателей Евросоюза, сообщили в пресс-службе Комитета государственной безопасности ЮО.

Наблюдателей ЕС задержали у села Уиста Знаурского района за нарушение границы, передает ТАСС.

Наблюдатели заявили, что «потеряли ориентировку и заблудились», в результате чего и попали на территорию Южной Осетии. При этом, как указывает КГБ, у них были «новейшие приборы навигации, средства наблюдения и радиосвязи, фото и видео аппаратура».

Также ведомство сообщает, что накануне военный беспилотник Грузии нарушил воздушное пространство Южной Осетии со стороны населенного пункта Кода.

В конце августа Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории. После этого пограничная служба КГБ Южной Осетии начала усиление границы с Грузией.

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