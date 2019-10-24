Суд отклонил ходатайство России о приостановке решения по выплатам украинскому банку

Парижский Апелляционный суд отклонил ходатайство России о приостановке исполнения решения международного арбитража о компенсации убытков украинскому Ощадбанку из-за утраты активов в Крыму.

Суд огласил это решение по результатам заседания 8 октября 2019 года, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение банка.

Судья отклонил заявление России, так как счел приведенные российской стороной аргументы безосновательными, добавили в Ощадбанке.

Крупнейший украинский госбанк в ноябре 2018 года заявил, что выиграл в Арбитражном трибунале в Париже иск против России на 1,3 млрд долларов, из которых 1,1 млрд составляют сами убытки, остальное – проценты. Россия это решение не признает.

В августе Москва попросила суд пересмотреть решение в связи с недобросовестным поведением истца в процессе.