Финские СМИ: НАТО следовало распустить в 1991 году

Журналист финского издания HBL Ульф Юханссон в своей статье раскритиковал генсека НАТО Йенса Столтенберга и организацию в целом, заявив, что альянс следовало распустить еще в 1991 году.

Материал представлен в переводе «Иносми.ру».

Генсек НАТО, по мнению Юханссона, проявил слабость, не подобающую лидеру сильнейшего в мире военного формирования в тот момент, когда Турция начала военные действия на севере Сирии.

«Он бормочет, что понимает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Столтенберг действительно оказался в сложном положении. Одна ошибка – и [президент США] Дональд Трамп набросится на него. Осуждать Турцию не годится, ведь в пятом параграфе Устава НАТО написано, что весь альянс должен поддерживать каждого своего члена в состоянии войны», – отметил журналист.

Он пояснил, что Трамп придерживается другого мнения насчет устава НАТО. Юханссон привел в пример ситуацию с Эстонией, вступившей в альянс несколько лет назад и конфликтовавшей с Россией. В тот момент Трамп пригрозил, что из правила НАТО о поддержании всех членов друг друга могут быть исключения, что «заставило эстонцев притихнуть», говорится в материале.

Журналист добавил, что большая численность вооруженных сил – это «никому не нужная и устаревшая концепция», а страны все больше наращивают вооружения для «звездных войн» и кибератак», которые способны вывести из строя государственные системы.

«НАТО следовало распустить еще в 1991 году, когда развалилась Организация Варшавского договора. Европейские члены НАТО никогда не хотели вступать в разрушительные войны США, например, во Вьетнаме, Ираке, а в последний раз – в Сирии, когда американцы без всякого плана бомбили поочередно все воюющие стороны», – подчеркнул Юханссон.

Немецкое издание Die Welt писало, что стратегия устрашения НАТО в отношении России устарела, президент Владимир Путин сумел загнать альянс в угол.