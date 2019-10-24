Эксперт разъяснил возможный порядок введения прямого федерального управления в Иркутской области

Федеральное казначейство может взять область на прямое финансовое управление, то есть по сути контролировать все расходы местного бюджета напрямую, через голову местной администрации, пояснил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. Так он прокомментировал угрозу вице-премьера Мутко ввести в Иркутской области прямое федеральное правление.

«Есть несколько видов прямого федерального вмешательства. Во-первых, Минфин и казначейство как бы берут все на свою картотеку, практически сами напрямую оплачивают все расходы областного бюджета, минуя финансовый блок администрации, – пояснил профессор НИУ-ВШЭ Олег Матвейчев. – Но такой механизм касается только экономического блока и не касается политического. В такой период финансы выделяются из Москвы под особым контролем в особом порядке. Такой порядок вводится в связи с долговыми нагрузками регионов и с некоторыми иными».

Что касается политического блока управления, то его никакими юридическими механизмами ввести нельзя, напомнил политолог. «Здесь действует только механизм выражения недоверия действующему губернатору, и по утрате доверия он отправляется в отставку президентом. После этого назначается временно исполняющий обязанности, который, как правило, приезжает со стороны и временно берет на себя руководство», – сказал Матвейчев.

«В любом случае, ясно, что ситуация в Иркутской области не очень хорошая. Раз Мутко делает такие заявления, то у него есть на это основания. Очевидно, что действующая власть – губернатор Сергей Левченко – не справляется. Напомню: когда Левченко только шел к власти, то одной из его претензий к своему предшественнику, тогдашнему губернатору Ерощенко как раз было и неумение действовать в условиях всевозможных природных катаклизмов, в том числе и таежных пожаров. Но катаклизмов стало при Левченко только больше, справляться с ними он не научился», – подчеркнул Матвейчев.

«Как мы теперь понимаем, никакой системы предупреждения, ликвидации и быстрого реагирования губернатор не создал. Получается, что человек больше охотился на медведей в берлогах, чем работал, а сейчас пожинает плоды своего бездействия», – констатировал эксперт.

«Не знаю, дойдет ли дело до введения прямого управления. Но я бы на месте Левченко уже сейчас сам попросился бы в отставку, а не раздавал бы обещаний снова идти на выборы. Он дискредитировал себя, не выполнил своих предвыборных обещаний. Жизнь людей в Иркутской области за время его правления не улучшилась, а ухудшилась. Люди связывали с ним определенные надежды, а теперь все потеряли. Как человек, который обманул людей и не справился с ситуацией, он должен сам подать в отставку», – подытожил политолог.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг руководитель правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в Иркутской области Виталий Мутко раскритиковал работу региональных властей по восстановлению жилья для пострадавших. Мутко отметил, что если регион не может справиться с задачей, то необходимо передать область под федеральное управление.

«Деньги правительства РФ – это не деньги субъекта, но ничего не происходит. Я считаю, что это не работа по восстановлению, она должна быть абсолютно другой – надо все отложить, наладить эту работу. Если нет, то просто надо брать прямое федеральное управление и говорить, что регион с этим не справляется», – сказал он.

Вице-премьер также сообщил, что половина опрошенных жителей Тулуна и Нижнеудинска, пострадавших при паводках в июне, считают, что власти не делают все возможное для восстановления городов. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса. Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Пострадавшими при паводках в Иркутской области признаны свыше 46 тыс. человек.

Напомним, что до сих пор только две провинции – Хакасия и Костромская область – были переведены на полное кассовое обслуживание в Федеральное казначейство. Это произошло в начале прошлого года. Причиной стали огромные долги, накопленные местными властями.