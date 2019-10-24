Бутина подписала документы об освобождении из американской тюрьмы

Россиянка Мария Бутина, осужденная в США, подписала документы об освобождении из заключения, сообщил представитель Бутиной Александр Ионов.

«Она позвонила вчера последний раз. Она сказала, что документы подписала на освобождение и на депортацию. Вчера подписала документы на освобождение, а месяц назад на депортацию. Мы ее ждем», – пояснил Ионов, передает ТАСС.

Бутину должны освободить 25 октября в 08.00 по местному времени (13.00 мск), отметил ее представитель. После этого ее отправят в один из американских городов, после чего отправят в Россию.

«Ее должны перевезти в Нью-Йорк. Из Нью-Йорка она должна вылететь в Россию. Сколько времени на это понадобится, мы пока не знаем. Этим занимается миграционная служба США, <...> если все будет хорошо, и ей новых обвинений не предъявят, мы планировали, что в течение трех дней она вылетит оттуда», – сказал Ионов.

Защитник осужденных в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко американский адвокат Алексей Тарасов, знакомый с порядком депортации из США пояснил, что билеты для депортируемых приобретает иммиграционная служба, однако билет покупается только до первого города страны прибытия.

Тарасов отметил, что рейс, вероятнее всего, будет прямой – из США в Россию. Тарасов пояснил, что после депортации Бутиной могут ограничить въезд в США.

«Ограничения могут быть разные (на въезд в США): 5 или 10 лет. В связи с совершением преступления этот срок может быть и 20 лет, есть и пожизненный запрет», – уточнил эксперт.

В конце апреля суд США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». К тому моменту часть срока Бутина уже отбыла под стражей.