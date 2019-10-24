Суд арестовал главу организации «Комитет за гражданские права»

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24 октября, четверг  |  Последнее обновление — 17:54  |  vz.ru
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Какая катастрофа грозит крупнейшей в России дамбе

Горьковская плотина является самой длинной в РоссииФото: Николай Мошков/ТАСС
Горьковская плотина (Нижегородская ГЭС) может быть разрушена из-за того, что на ней не были построены обеспечивающие ее устойчивость сооружения. Так считает глава Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. С чем связаны столь алармистские заявления и каково состояние комплекса плотин, обеспечивающих сегодня функционирование Волги? Подробности...
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Россия в Африке пугает Запад и Китай

Одним из символов сближения России с африканскими странами стала посадка Ту-160 в ЮАРФото: twitter.com/EmbassyofRussia
Десятки лидеров стран Африки приезжают в Россию для участия в беспрецедентном международном форуме. Само по себе это событие – важнейший знак того, как растет влияние нашей страны на Черном континенте. За счет чего Россия выигрывает в этом соревновании у главных конкурентов – Запада и Китая? Подробности...
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Российский коррупционер привлек особое внимание США

Ахмеда Билалова настигло американское правосудиеФото: Машков Юрий/ТАСС
Власти Соединенных Штатов задержали человека, которого Россия обвиняет в крупных хищениях и злоупотреблениях, связанных со строительством объектов для Олимпиады в Сочи. Речь идет о бывшем вице-президенте ОКР Ахмеде Билалове. Какие претензии выдвигают к Билалову США и есть ли шанс, что в итоге он будет выдан Москве? Подробности...
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Путин и Эрдоган заставили НАТО делать глупые ошибки

Крамп-Карренбауэр пока не осознала, как изменилась ситуация на Ближнем Востоке после договоренностей Путина и ЭрдоганаФото: Imago images/Jacob Schröter/ТАСС
Соглашение России и Турции об урегулировании ситуации на севере Сирии вызвало переполох в ЕС и НАТО. Политики говорят взаимоисключающие вещи, предлагают свои варианты решения уже несуществующей проблемы. В США такая же ситуация – Трамп говорит одно, его администрация другое, нет единого мнения и у дипломатии. Похоже, на Западе к такому развитию событий оказались попросту не готовы. Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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Нам всем нужна свобода друг от друга

Алексей Алешковский, сценарист
Общечеловеческие ценности – это то, что только и может объединять людей по разные стороны любых баррикад. Путь друг к другу открывает только свобода, но смешно и грустно, когда главными специалистами по свободе становятся рабы. Подробности...
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Американцы с хорошими лицами на службе Кремля

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Когда-нибудь «глобальное начальство» сойдет с политической сцены. Великие державы договорятся между собой. Охота на ведьм прекратится. И тогда Путин вдруг окажется светочем свободы, ведь в «темные времена» на него работали такие светлые люди. Подробности...
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В Чили закончился главный миф советских либералов

Андрей Манчук, политолог
Никто не понимает, отчего в Чили разгорелась маленькая гражданская война – не из-за повышения же цен на проезд в метро. Во-первых, и из-за повышения тоже. А во-вторых и в-главных – это следствие неолиберальной политики чилийского правительства. Подробности...
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      Ракетоносцы Ту-160 совершили рекордный перелет в Южную Африку

      Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 прибыли в ЮАР, преодолев 11 тысяч километров за 13 часов. Цель визита самолетов, которые называют «Белыми лебедями» – совершенствование боевой выучки при длительных полетах в южных широтах
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      Дамбу прорвало в Красноярском крае

      Прорыв дамбы в Красноярском крае унес жизни 15 человек, столько же считаются пропавшими без вести. Трагедия произошла на технологическом водоеме золотодобывающей артели на реке Сейба
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      Представлен первый костюм для космических туристов

      Ричард Брэнсон, Virgin Galactic и Under Armour представили первый костюм для космических туристов. Комплект одежды включает в себя базовый слой одежды, основной костюм, специальную обувь, тренировочный комбинезон и куртку астронавта
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          Мособлдума разрешила подмосковным чиновникам работать из дома. А вы бы как предпочли трудиться?
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            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

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            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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              Суд арестовал главу организации «Комитет за гражданские права»

              24 октября 2019, 17:39

              Текст: Елизавета Булкина

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              Бабушкинский суд Москвы арестовал заместителя председателя – директора правозащитной благотворительной организации «Комитет за гражданские права» Андрея Маякова до 24 декабря по обвинению в покушении на мошенничество.

              «Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал обвиняемого Маякова на срок до 24 декабря», – цитирует судью ТАСС.

              Ранее Маякову предъявили обвинение в покушении на мошенничество на 2,5 млн рублей.


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