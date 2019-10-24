Суд арестовал главу организации «Комитет за гражданские права»

Бабушкинский суд Москвы арестовал заместителя председателя – директора правозащитной благотворительной организации «Комитет за гражданские права» Андрея Маякова до 24 декабря по обвинению в покушении на мошенничество.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал обвиняемого Маякова на срок до 24 декабря», – цитирует судью ТАСС.

Ранее Маякову предъявили обвинение в покушении на мошенничество на 2,5 млн рублей.