Курды выдвинули условие для переговоров о присоединении к сирийской армии

Арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (СДС) готовы обсуждать присоединение к сирийской правительственной армии после того, как кризис в арабской республике получит политическое решение, заявил официальный представитель СДС Мустафа Бали.

«Предлагалось это или не предлагалось – проблема не в наименованиях, а в политическом кризисе в Сирии, который нужно решать», – приводит его слова РИА «Новости».

«Все стороны должны признать, что имеется политический кризис, который решать нужно политическим путем», – заявил Бали, комментируя сообщения о возможном присоединении отрядов к «пятой бригаде» сирийской армии.

Представитель «Сирийских демократических сил» заявил, что кризис в Сирии должен быть урегулирован политическим путем. Сирийский народ и «все его элементы» должны примириться друг с другом, сказал Бали.

«Тогда СДС будет открыт к решениям вне зависимости от названий, которые будут предложены – к сирийской армии или к «пятой бригаде», – добавил он.

Представитель СДС также заявил, что Россия должна использовать все влияние и силы для разрешения кризиса в Сирии. По его словам, Россия «несет очень большую ответственность в Сирии, будучи великим государством и в силу ее политического и военного веса в регионе». Кроме того, на России лежит «этическая ответственность», сказал он.

Напомним, во вторник президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о разрешении ситуации на севере Сирии без кровопролития, несмотря на истечение срока договоренностей Турции и США по Сирии. По итогам переговоров операция турецких войск на территории арабской республики приостановлена.

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