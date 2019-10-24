Грузия завершила экстрадицию хакера Сумбаева в Россию

Грузинские правоохранители на таможенно-пропускном пункте «Ларс» передали российским коллегам хакера Ярослава Сумбаева, процедура его экстрадиции на родину завершена, сообщили в пресс-службе специальной пенитенциарной службы министерства юстиции Грузии.

«Да, его (Сумбаева) уже передали. Таким образом, процедура экстрадиции завершена», – передает ТАСС слова представителя грузинского ведомства.

Приказ об экстрадиции в Россию Сумбаева, который проходит по делу об убийстве следователя Евгении Шишкиной, был издан еще 30 сентября. На прошлой неделе глава грузинского минюста сказала, что грузинская сторона даст обвиняемому разумный срок для обжалования решения об экстрадиции в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

В июле Верховный суд Грузии временно приостановил процесс экстрадиции в Россию Сумбаева.

В Тбилиси Сумбаев был задержан в ноябре 2018 года за незаконное ношение оружия и изготовление и использование фальшивого документа.

Напомним, ранее в четверг вице-премьер Грузии, министр юстиции Тея Цулукиани заявила, что сотрудники министерства юстиции Грузии доставили Сумбаева на таможенно-пропускной пункт «Ларс» на грузино-российской границе.

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