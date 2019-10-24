Песков заявил об «индивидуальных решениях» вопроса предельного возраста на госслужбе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что требования устанавливают предельный возраст для нахождения на госслужбе в 70 лет, однако возможны «индивидуальные решения».

«В каждом случае возможны индивидуальные решения. Требования, действительно, устанавливают предельный возраст в 70 лет. Но на год возможно продление, на период до года возможно продление по отдельным персональным решениям», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он прокомментировал отставку главы Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаила Федотова и ответил на вопрос о вероятности распространения данного ограничения на всех людей, занимающих соответствующие должности.

Напомним, в понедельник Владимир Путин подписал указ, согласно которому Михаил Федотов был отправлен в отставку с поста председателя СПЧ в связи с достижением им возраста 70 лет, а новым главой стал и советником президента стал Валерий Фадеев.

Из СПЧ также исключили политолога Екатерину Шульман, главу «Агоры» Павла Чикова, профессора ВШЭ Илью Шаблинского и руководителя правозащитной организации «Восход» Евгения Боброва.

В то же время в состав СПЧ внесен журналист Кирилл Вышинский, а также свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и президент Центра прикладных исследований Александр Точенов.

Член СПЧ Мария Большакова в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвала среди главных задач для нового состава Совета защиту прав соотечественников за рубежом.