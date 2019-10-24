Комитет Госдумы рекомендовал к рассмотрению проект о возврате курилок в аэропорты

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал ко второму чтению законопроект о возврате курилок в аэропорты.

Документ рекомендован с учетом поправки, согласно которой стены курительных комнат должны быть непрозрачными, передает РИА «Новости».

Также комитет Госдумы на заседании в четверг отклонил поправку, внесённую ко II чтению в проект о курилках, которыми планировалось вейпы и электронные сигареты приравнять к табаку. Депутаты пришли к выводу, что этой поправкой будет меняться концепция законопроекта, поэтому юридически приравнивать электронные сигареты необходимо иным способом.

Напомним, ранее в четверг автор законопроекта и поправки депутат Сергей Боярский заявил, что стены курилок в российских аэропортах должны быть непрозрачными, соответствующая поправка поступила ко второму чтению законопроекта о возвращении курилок в аэропорты.

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