Вероятный виновник ДТП на переходе в Петербурге находился в федеральном розыске

Предполагаемый виновник ДТП на пешеходном переходе в Петербурге, в результате которого пострадали восемь человек, находился в федеральном розыске по делу о даче взятки, сообщили в Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«Он находился в федеральном розыске», – сообщил представитель МВД, уточнив, что нарушителя разыскивали за взятку, которую он дал сотрудникам ГИБДД в Ярославской области, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что сейчас водитель задержан «в рамках нарушения миграционного законодательства».

Накануне на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала произошло ДТП, два автомобиля после столкновения оказались на пешеходном переходе, по которому шли люди. В итоге пострадали восемь человек.