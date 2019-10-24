Медик с подлодки ЧФ РФ во время боевого похода вколол себе весь запас шприцов с обезболивающим

Офицера-медика Черноморского флота Максима Ловуса уволили со службы после того, как поймали на употреблении лекарства промедол, которое используется для обезболивания при тяжелых ранениях.

Медик служил в 4-й отдельной бригаде подводных лодок Черноморского флота, которая дислоцируется на Новороссийской военно-морской базе, передает «Коммерсант».

В июле 2018 года Ловуса привлекли к дисциплинарной ответственности за пьянство. Позднее «в период выполнения специальных задач» он, будучи ответственным за хранение наркотических средств, похитил 14 шприц-тюбиков промедола (опиоидный анальгетик) и вколол их.

В ноябре недостачу препарата обнаружили и в отношении Ловуса возбудили уголовное дело за «Хищение наркотических средств в крупном размере». Однако затем дело прекратили в связи с деятельным раскаянием, а также в связи с тем, что в содеянном «не имеется корыстной заинтересованности».

Офицер пытался обжаловать свое увольнение со службы через суд. Ловус требовал отменить решение, поскольку его увольнение напрямую связано с уголовным преследованием, а оно было прекращено самим следствием в досудебном порядке.

Однако суд пришел к выводу, что офицера уволили из-за нарушения порядка использования наркотических средств, а также неоднократных случаев употребления их.