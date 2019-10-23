Названа сумма оттока средств из России после распада СССР

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев на экономическом форуме «Россия – Африка» заявил, что отток капитала из России за последние 30 лет составил около 1 трлн долларов, а из стран постсоветского пространства – 2 трлн долларов.

«Россия за 30 лет после распада Советского Союза субсидировала мировую финансовую систему на 1 трлн долларов. А если брать весь бывший Советский Союз, то объем вывезенного капитала составляет 2 трлн долларов», – сказал Глазьев, сообщает ТАСС.

Министр пояснил, что к такому выводу капитала из страны привела макроэкономическая политика, рекомендованная Международным валютным фондом (МВФ). Он отметил, что потери понесла и Африка, которая также следовала рекомендациям МВФ.

«Конечно, Африку эксплуатировали намного дольше, а мы в этой финансово-экономической среде живем всего 30 лет. Но интенсивность эксплуатации потенциала экономики постсоветского пространства еще больше впечатляет, чем интенсивность финансовой эксплуатации Африки», – сказал он.

Глазьев заявил, что для улучшения экономической ситуации, нужно опираться на собственные ключевые сферы – недра и инфраструктуру. «Во-вторых, иметь стратегические планы развития. И в-третьих, иметь возможность финансирования собственного развития», – добавил он.

Кроме того, министр предложил странам Африки совместно с Евразийским экономическим союзом рассмотреть возможность создания новой валютно-финансовой системы. «Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин», – уточнил Глазьев.

Он также напомнил, что завтра ЕЭК и секретариат Африканского союза подпишут меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве: «Этот документ полностью соответствует традициям нашего сотрудничества, нашей дружбы, традициям поиска совместных точек экономического развития».

Ранее Владимир Путин объяснил суть данного меморандума.