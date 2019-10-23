Британцу ампутировали ногу из-за мозоли от новой обуви

Мужчине из английского графства Корнуолл ампутировали ногу после того, как у него образовалась мозоль на большом пальце от новых сандалий, сообщает Cornwall Live.

«Хирурги были уверены, что через шесть месяцев я смогу носить обычную обувь, но рана так и не заживала», – рассказал Крис Уитт, сообщает РИА «Новости».

Врачам пришлось ампутировать мужчине всю ступню, однако проблема осталась, в итоге медики удалили ему всю голень. «От волдыря на пальце я дошел до ампутации ноги. Пока не случится что-то такое, не осознаешь, насколько ты уязвим», – сказал он.

Лечение осложнялось диабетом, при этом заболевании любое повреждение или нагноение может привести к негативным последствиям.

«Советую всем людям, страдающим от диабета, внимательно следить за ногами и разбираться с любыми проблемами без промедления», – подчеркнул Уитт.

Ранее британец смог выиграть в шоу «Кто хочет стать миллионером?» благодаря ампутированной ноге.