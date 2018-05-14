Ампутированная нога помогла британцу выиграть деньги в шоу

Ампутированная нога помогла британцу выиграть в игре «Кто хочет стать миллионером?» 125 тыс. фунтов стерлингов (около 10,5 млн рублей).

Как передает телеканал Sky News, Гарет Кендалл потерял ногу в мае 2012 года после ДТП в Шотландии по дороге в город Инвернесс, передает РИА «Новости».

В ходе игры ведущий Джереми Кларксон спросил его, на берегу какого озера находятся развалины средневекового замка Аркарт. После появления вариантов Кендалл ответил: «Я знаю это, потому что там я потерял свою ногу».

Он добавил также: «Не в замке! В Инвернессе. Если я правильно запомнил, на этом озере есть руины замка, так что я выберу Лох-Несс».

После того, как Кендалл забрал свой выигрыш, Кларксон признал, что это было «лучшее шоу за всю историю».

Кендалл рассказал, что он запомнил это озеро, так как собирался поехать туда перед автомобильной аварией.