Составлен рейтинг лучших стран для путешествий в 2020 году

Туристический портал Lonely Planet составил рейтинг стран, которые стоит посетить в 2020 году.

На первом месте оказалось королевство Бутан, передает РИА «Новости».

«Этот крошечный кусочек гималайского рая дарит посетителям возможность прогуляться по горным тропам, незагрязненными мусором, в компании людей, чьи буддийские верования позволяют им находиться в гармонии с окружающей средой», – говорится в исследовании.

Второе место в рейтинге заняла Британия, где, как указывают эксперты, можно насладиться отличными видами на побережье.

Третьей в списке оказалась Северная Македония, известная своей кухней, древними традициями и природой.

Также в рейтинг вошли островное государство Аруба на юге Карибского моря, королевство Эсватини (бывший Свазиленд) на юге Африки, Коста-Рика, Нидерланды, Либерия, Марокко и Уругвай.

Между тем отели популярного среди российских туристов китайского курорта Хайнань решили привлечь туристов системой all inclusive («все включено»), которая практикуется в Турции, сообщил президент совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дон Чин.

«Специально для этого мы пригласили специалистов из Турции, а также сами ездили в Турцию для того, чтобы досконально изучить все тонкости этой системы», – приводит его слова сайт Ассоциации туроператоров России.

Отмечается, что российские туристы составляют до трети от общего потока иностранцев на Хайнане.

Ван Дон Чин добавил, что сперва all inclusive планируют внедрять в четырех- и пятизвездочных отелях, а затем это коснется и трехзвездочных гостиниц. При этом заметного увеличения стоимости пребывания в отелях из-за введения «все включено» не будет. Так, тур на шесть дней на двоих можно приобрести за 50 тыс. рублей.

Ранее в Турции предложили ограничить систему «все включено». Также сообщалось, что с начала туристического сезона в Турции скончались 88 россиян.

Тем временем число туристов в Крыму за год выросло на 10%, достигнув отметки в 6,6 млн человек.

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