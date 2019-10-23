В Сенате США назвали партнерство Путина и Эрдогана опасным

Партнерство российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана является опасным, заявил сенатор США Ричард Блюменталь, комментируя встречу президентов в Сочи.

По его словам, это партнерство, а также «изгнание курдов» в Сирии делает американское «предательство еще более тревожным и отвратительным», передает РИА «Новости».

Блюменталь считает, что глава американского государства Дональд Трамп «отрекся от ответственности и лидерства» США. В результате российский президент «вмешался, чтобы заполнить эту пустоту».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о соглашении России и Турции по Сирии, которое было заключено по итогам многочасовых переговоров Путина и Эрдогана.

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