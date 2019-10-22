Девочка в Перми погибла во время тренировки в бассейне

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели 11-летней девочки во время тренировки в бассейне. Дело заведено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Девочка скончалась во время тренировки в группе синхронного плавания в бассейне «Олимпия». На место происшествия оперативно прибыла следственная группа, говорится в сообщении на сайте СУ СК по Пермскому краю.

Для выяснения причин гибели ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи допрашивают лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при проведении тренировок.

Ранее в Тольятти 11–летняя школьница умерла после визита в фитнес-клуб.