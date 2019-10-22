Россияне стали рекордно мало экономить на медицине

В III квартале 2019 года доля россиян, которые стремятся снизить расходы на медицину, сократилась до рекордно низкого уровня, следует из проведенного Сбербанком исследования индекса потребительской уверенности россиян, так называемого индекса Иванова (типичного представителя среднего класса в России).

«Ивановы», как и раньше, стремятся меньше тратить на продукты питания, но при этом они стали не так активно экономить на непродовольственных товарах (во всех категориях). Значительнее всего сократилась доля тех, кто ограничивает расходы на отдых, - до 38% в III квартале 2019 года по сравнению с 43% во II квартале 2019 года. Около 59% (против 62% кварталом ранее) стремятся меньше тратить на еду вне дома. Доля тех, кто пытается экономить на развлечениях, уменьшилась на 4 п. п., до 50%, на ЖКУ – на 2 п. п., до 22%. Рекордно низкого уровня достигла доля тех, кто намерен снизить расходы на медицину - 19% против 23% в предыдущем опросе», – сообщает ТАСС со ссылкой на материалы исследования.

При этом в III квартале 2019 года отмечено существенное улучшение динамики индекса потребительских настроений по сравнению с предыдущим кварталом, он вырос на 5 п. п., до минус 16%.

Рост показали все компоненты индекса, однако значительнее всего улучшились показатели личного благосостояния и индекс оценки условий для совершения крупных покупок.

«Подобная динамика индекса Иванова соответствует нашим предположениям о том, что в отсутствие негативного новостного потока настрой постепенно будет улучшаться. Повышению потребительской уверенности также способствовало ускорение ростов доходов в III квартале, зафиксированное официальной статистикой» – подчеркнул глава Sberbank Investment Research Ярослав Лисоволик.

Ранее были опубликованы результаты исследования, согласно которому половине семей в России хватает денег только на еду и одежду, а еще 15% – только на еду.