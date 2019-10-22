Ветеран «Альфы»: В смерти погибшего в спарринге росгвардейца могут быть виноваты врачи

В смерти погибшего в спарринге за краповый берет росгвардейца виноваты медики, допустившие его до поединка, заявил газете ВЗГЛЯД Сергей Гончаров, почетный президент Ассоциации ветеранов антитеррористического подразделения «Альфа».

В Хабаровском крае во время учебного спарринга за право ношения крапового берета сотрудник Росгвардии из Бурятии получил травму, после которой впал в кому. Медики оказали ему помощь, но через некоторое время гвардеец скончался. Как заявил опубликовавшему видео хабаровскому порталу сотрудник силовых структур, во время подобных экзаменов всегда наблюдается нехватка медперсонала.

«Каждый проходящий подобное испытание должен быть тщательно осмотрен медицинским сотрудником. Врач должен выявить проблемы со здоровьем. Та физическая нагрузка, которая была определена сдающему, оказалась гораздо выше. Также дежуривший медицинский персонал и присутствующие на поединке должны были заметить неадекватное состояние сдающего экзамен, его обморочные состояния и замедленную реакцию на удары и немедленно остановить бой», - сказал Гончаров.

Региональное управление Росгвардии выразило соболезнование родственникам и близким погибшего и пообещало оказать им материальную помощь.

Краповый берет – высшая форма отличия в некоторых силовых подразделениях в России. Для его получения бойцы проходят ряд испытаний, в том числе 12-километровый марш-бросок, после которого сразу идет полоса препятствий. Далее – скоростная стрельба, акробатические приемы. Если бойца не отсеяли на предыдущих этапах, его допускают до учебных спаррингов.