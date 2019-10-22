Появилось видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет

СМИ опубликовали видеозапись с боем росгвардейца из Бурятии за краповый берет, после которого сотрудник правоохранительных органов впал в кому и умер.

Ролик обнародовало хабаровское издание DVHAB.RU, на записи зафиксировано, как боец практически не реагирует на удары инструктора, после одного из ударов росгвардеец валится на землю.

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О смерти росгвардейца стало известно 20 октября. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин пояснил РБК, что боец получил травму на соревнованиях и был госпитализирован, но погиб, несмотря на медицинскую помощь. После гибели росгвардейца было начато служебное расследование.