В Улан-Удэ рассказали об эффективности работы АРЧК по поиску редких кадров

«Благодаря Агентству по развитию человеческого капитала (АРЧК) столь редкого специалиста удалось найти в краткие сроки, буквально в течение двух недель», – заявила газете ВЗГЛЯД сотрудник АО «Улан-Удэнский авиационный завод» (У-УАЗ) Татьяна Степанова, отмечая эффективность работы АРЧК с точки зрения работодателей.

«Для поиска необходимого персонала мы делаем заявку в АРЧК и согласовываем требования к кандидату. То есть описываем то, чем он будет заниматься, какими знаниями он должен обладать, квалификацией, опытом и так далее», – рассказала специалист по персоналу отдела кадров АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Татьяна Степанова.

«Далее мы формируем заявку, согласованную сторонами, и оставляем ее на рассмотрение. После этого заявка отображается на электронном портале АРЧК. Затем агентство ищет кандидата, с которым мы проводим собеседование», – продолжила Степанова.

«При поиске руководителя центра оценки квалификаций У-УАЗ мы действовали по такой же схеме. Кандидат приехала на собеседование и осталась у нас работать. И благодаря АРЧК столь редкого специалиста нам удалось найти в краткие сроки, буквально в течение двух недель», – отметила специалист.

При этом она подчеркнула, что в условиях дефицита кадров АРЧК оказывает очень важное содействие в поиске инженерно-технических кадров и рабочих высокой квалификации. «Мы находимся на Дальнем Востоке и испытываем острую потребность в таких кадрах, для нас это очень важно», – пояснила собеседница.

«Сейчас у нашего нового сотрудника проходит период адаптации. Она осваивает должность, разрабатывает планы. Нареканий нет, она уже проявила себя, предлагает инициативные идеи. Можно сказать, работник и работодатель вполне довольны друг другом», – заключила Степанова.

Напомним, АО «Улан-Удэнский авиационный завод» – одно из ведущих предприятий авиационного и оборонно-промышленного комплекса России. Завод производит вертолеты и самолеты, входит в группу «Вертолеты России» государственной корпорации «Ростех». Именно на это предприятие требовался руководитель центра оценки квалификаций (ЦОК).

Сложность этого HR-проекта заключалась в том, что требовался не просто специалист по оценке персонала, а профессионал с опытом аттестации работников по Трудовому кодексу РФ и организации ЦОКа, приобретенным в машиностроительной отрасли. По оценкам экспертов АРЧК, такие вакансии на рынке труда – редкость, как и специалисты этого профиля.

Всего с начала года АРЧК помогло дальневосточным работодателям найти почти 5000 специалистов.