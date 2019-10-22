СК завел три дела из-за обстрелов в Донбассе

Следственный комитет завел три новых дела по фактам обстрелов украинскими силовиками гражданского населения в Донбассе.

СК сообщил, что 10 октября украинские военные «произвели прицельный обстрел из минометов и гранатометов объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями» в районе города Горловки. Минометный обстрел повторился и 16 октября 2019 года. В результате этих обстрелов два мирных жителя получили ранения.

В ведомстве также рассказали о минировании украинскими силовиками гражданских объектов.

«На территории «Новодевичьего» кладбища в городе Донецке под оградой одного из захоронений ими была установлена ручная граната. 12 октября не участвующие в вооруженном конфликте местные жители вели уборку захоронений и в результате контакта с указанным боеприпасом произошел его подрыв. Две женщины и мужчина получили множественные осколочные ранения», – сообщили в СК России.

По данным фактам было возбуждено три уголовных дела по ч. 1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

Ранее в СК сообщали, что за пять лет число возбужденных уголовных дел о применении запрещенных средств и методов ведения войны в Донбассе выросло до 300.

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