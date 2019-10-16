Украинские военные ранили мирную жительницу в Донбассе

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что при обстреле территории Донецкой народной республики (ДНР) с украинской стороны жительница города получила ранения.

«Сегодня в 14.20 украинские силовики обстреляли Никитовский район Горловки. Ранения получила мирная жительница 1958 года рождения», – сказал Приходько, передает Донецкое агентство новостей.

Неделю назад СК России возбудил шесть новых уголовных дел по факту обстрелов украинскими силовиками населения и объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе.