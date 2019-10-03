В СК назвали число уголовных дел о преступлениях на юго-востоке Украины

На юго-востоке Украины за пять лет выросло количество преступлений, возбужденных Следственным комитетом России, сообщили в пресс-службе ведомства.

«За минувшие пять лет количество возбужденных уголовных дел о применении запрещенных средств и методов ведения войны выросло до 300. В рамках расследования проделана огромная работа: допрошено более 143 тысяч свидетелей, более 20 тысяч признано потерпевшими, из них более 2000 – дети», приводит ТАСС сообщение СК.

За этом время было возбуждено более 280 уголовных дел в отношении представителей украинских силовых структур.

Также отмечается, что к ответсвенности привлекли 76 человек, из них 20 должностных лиц из числа высшего командования ВСУ.

Ранее СК возбудил два дела по артиллерийским обстрелам, произведенным по приказу командиров ВСУ в Донбассе, в результате которых пострадали мирные жители.