СК возбудил дела по обстрелам гражданских в Донбассе

Следственный комитет возбудил два дела по артиллерийским обстрелам, произведенным по приказу командиров ВСУ в Донбассе, в результате которых пострадали мирные жители.

Установлены два факта противоправных действий ВСУ и нацгвардии, выполнявших приказ вышестоящих лиц из минобороны страны, говорится на сайте ведомства.

«10 сентября 2019 года под артиллерийский обстрел Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины попала территория поселка городского типа Старомихайловка самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Местная жительница получила минно-взрывную травму», – отмечает СК.

11 сентября ВСУ обстреляли гражданские объекты по улице Мамина-Сибиряка в Донецке. Трое не участвующих в конфликте сотрудников Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям ДНР получили ранения разной степени тяжести. «Одному из них в результате минно-взрывной травмы оторвало кисть руки», – подчеркнуло ведомство.

ГСУ СК возбудил уголовные дела по статье «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации».

Ранее в сентябре СК установил личность командира ВСУ, отдавшего приказ об обстреле 1 и 6 сентября гражданских в Донбассе.

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