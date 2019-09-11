СК установил личность отдавшего приказ об обстреле гражданских в Донбассе командира ВСУ

Установлена личность командира ВСУ, отдавшего приказ об обстреле 1 и 6 сентября гражданских в Донбассе, им оказался руководитель 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрей Гнатов, сообщает Следственный комитет России.

Гнатов отдал приказ об артиллерийском обстреле гражданских 1 сентября, включая сотрудников ОБСЕ и фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» в поселке Коминтерново, говорится на сайте ведомства.

«Установлена причастность Гнатова еще к одному аналогичному преступлению. 6 сентября 2019 года при его участии были проведены артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в селе Роза Новоязовского района самопровозглашенной ДНР. В результате этого преступления получила ранения мирная жительница, не участвующая в вооруженном конфликте», – отметил СК.

Главное следственное управление СК возбудило по этому факту еще одно уголовное дело по статье «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации».

По нему ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и других командиров ВСУ, причастных к преступлениям против мирных жителей юго-востока Украины.

Ранее СК сообщал, что один из украинских военных был причастен к обстрелу представителей ОБСЕ и корреспондента МИА «Россия сегодня» в ДНР.

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