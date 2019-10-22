Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Россияне в опросе для портала Hi-Tech Mail.ru рассказали, какую бытовую технику считают самой бесполезной.

Россияне, участвовавшие в опросе, отметили, что чаще всего не пользуются приобретенными роботами-пылесосами, хлебопечками, парогенераторами и отпаривателями, а также электрическими обогревателями. Однако самой бесполезной покупкой опрошенные назвали мультиварку (18%), передает ТАСС.

При этом робот-пылесос входит в список желанных покупок, об этом заявили 34% респондентов. Кроме него в список также вошли посудомоечная машина (28%), кофеварка (23%), очиститель (увлажнитель) воздуха (20%) и машина для сушки одежды (14%).

По данным опроса, 58% респондентов покупают бытовую технику раз в один-три года, каждые пять лет или реже обновляют технику 28% опрошенных.

Также отмечается, что 58% участников опроса выбрасывают старую или сломанную бытовую технику, 24% отвозят приборы на дачу, 28% отдают знакомым для починки и повторного использования, а программами trade-in пользуются только 14%.

Опрос проводился с 10 по 20 октября 2019 года, в нем приняли участие более 5 тыс. российских пользователей Hi-Tech Mail.ru.

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