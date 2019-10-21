В Мексике члены наркокартеля выставили блокпост на одной из дорог страны

Вооруженные автоматическим оружием боевики наркокартеля «Новое поколение Халиско» выставили как минимум два «контрольно-пропускных пункта» (КПП) на дороге между муниципалитетами Лос-Рейес и Токумбо в штате Мичоакан на западе Мексики, сообщила радиостанция Noticias MVS.

По информации радиостанции, около 100 боевиков наркокартеля, заблокировавших дорогу между муниципалитетами Лос-Рейес и Токумбо, экипированы бронежилетами и имеют при себе автоматическое оружие, а также крупнокалиберные снайперские винтовки, передает ТАСС.

При этом, по данным радиостанции, к месту инцидента не было направлено ни одного подразделения полиции или Вооруженных сил Мексики.

Напомним, в минувшую пятницу мафия отбила сына наркобарона Коротышки у полиции в Мексике.