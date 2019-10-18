Мафия отбила сына наркоборона Коротышки у полиции в Мексике

В Мексике после ожесточенной перестрелки с боевиками наркокартеля полицейским пришлось отпустить задержанного сына наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, известного по прозвищу Эль Чапо (Коротышка).

Мексиканские силовики задержали Овидио Гусмана Лопеса, которого в США обвиняют в торговле наркотиками, в одном из домов в городе Кульякан (штат Синалоа) в четверг, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian.

После этого группа полицейских, сопровождавших Лопеса в участок, подверглась обстрелу со стороны боевиков наркокартеля.

Кроме того, боевики начали сооружать баррикады в городе. Так, по данным местных СМИ, по крайней мере одна из дорог, ведущих из города, была заблокирована баррикадой из горящих машин, а другие выходы из населенного пункта перекрыла армия.

Преступникам удалось взять в заложники нескольких силовиков. Как передает телеканал Abc7, противостояние между боевиками наркокартеля и правоохранительными органами продолжалось несколько часов.

Затем, по словам министра безопасности Мексики Альфонсо Дурасо, было принято решение отпустить Лопеса, чтобы не подвергать опасности жизнь силовиков и восстановить порядок в городе.

28-летний Овидио Гусман Лопес – один из четырех детей Коротышки от его второго брака. В феврале 2019 года Министерство юстиции США предъявило сыну наркобарона обвинение в торговле кокаином.

Напомним, наркобарон Гусман Лоэра приобрел известность своими побегами из тюрьмы. В июле суд в США приговорил его к пожизненному заключению.