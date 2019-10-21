Опубликовано видео Ассанжа в «автозаке»

Оператор Ruptly заснял основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в полицейском фургоне, в котором его перевозили в тюрьму после слушаний в лондонском суде.

На видео 48-летний Ассанж гладко выбрит. Во время ареста у него была длинная борода, напоминает RT.

Кадры сделаны после заседания суда в понедельник. Портал отмечает, что в суде Ассанж выглядел растерянным и жаловался на условия своего пребывания в тюрьме.

Ассанж в британской тюрьме ожидает слушаний об экстрадиции в США, которые состоятся в феврале 2020 года.

Вестминстерский магистратский суд Лондона в понедельник отклонил прошение адвокатов Ассанжа отложить на три месяца рассмотрение дела о его экстрадиции. При этом СМИ сообщали, что суд в Лондоне может затянуться на шесть лет и обойдется британским налогоплательщикам в 777 тыс. долларов.

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