Буйного пассажира на рейсе Нью-Йорк - Ташкент привязали к креслу

Нетрезвый пассажир устроил дебош на борту самолета Boeing 787 авиакомпании «Узбекские авиалинии», выполнявший рейс Нью-Йорк – Ташкент.

51-летний мужчина вел себя агрессивно и отказывался садиться на свое место. Дебошира удалось скрутить бортпроводникам и пассажирам. Оставшееся время в полете он провел привязанный к креслу, в аэропорту его передали сотрудникам полиции, сообщает Вести.ru.

Ранее пассажир рейса Ростов-на-Дону – Владикавказ ударил бортпроводницу, которая попросила его не курить на борту.