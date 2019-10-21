Заключенные СИЗО «Кресты» признались в избиении другого осужденного

Заключенные СИЗО «Кресты», которые обвиняются в вымогательстве, признались в избиении другого заключенного. Однако факт вымогательства они отрицают, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

«Они (обвиняемые) признаются, что избивали, но заявляют, что деньги не требовали»,– сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

В августе в Сети появился ролик, на котором заключенные избивают другого осужденного, по факту инцидента была начата проверка. Позже обвинения в вымогательстве предъявлены троим заключенным.