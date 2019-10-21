Арестован предполагаемый виновник поджога с семью жертвами

Суд постановил арестовать подозреваемого в поджоге дома в Ростове Ярославской области. В результате устроенного им пожара погибли пятеро детей и двое взрослых.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», – сказала судья, передает РИА «Новости».

Напомним, 19 октября в жилом доме в Ярославской области произошел пожар, в результате которого погибли пятеро детей и двое взрослых.

Позже стало известно, что его причиной стал поджог. Подозреваемый был задержан. В качестве мотива он назвал желание отомстить за драку своего сына.