Число погибших при пожаре в жилом доме под Ярославлем выросло до семи человек

Число жертв пожара в жилом доме в Ростове Ярославской области увеличилось до семи, сообщил глава администрации района Сергей Шокин.

Шокин сообщил, что был найден «еще один фрагмент тела взрослого, таким образом, количество жертв увеличилось до семи», передает ТАСС.

Ранее стало известно, что при пожаре погибли пятеро детей и один взрослый.

Областное Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

В данный момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Ход расследования находится на контроле руководства следственного управления.

Проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, будут назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. Устанавливаются причины возникновения пожара.

Проверку также проводит прокуратура, на место ЧП выехал Ростовский межрайонный прокурор Владимир Пеньков.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в Ярославской области пятеро детей погибли, двое взрослых были госпитализированы.