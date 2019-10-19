Дети погибли при пожаре в жилом доме под Ярославлем

По предварительным данным, пятеро детей погибли, трое взрослых госпитализированы после пожара в многоквартирном жилом доме в Ростове Ярославской области, сообщил глава администрации района Сергей Шокин.

Шокин сообщил, что «на месте пожара обнаружены пять фрагментов тел, предположительно дети», трое взрослых были госпитализированы, передает ТАСС.

Ранее пожар в квартире жилого дома в Волоколамске унес жизни пяти человек, в том числе четверых детей.