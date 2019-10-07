При пожаре в Подмосковье погибли четверо детей

Пожар в квартире жилого дома в Волоколамске унес жизни пяти человек, в том числе четверых детей, сообщили в подмосковном главке МЧС.

«В результате пожара в квартире на первом этаже дома на Лазурной улице погибли пять человек, из них четверо – дети. Еще три человека пострадали», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Там уточнили, что погибла 30-летняя женщина и ее трехлетний ребенок, пытавшиеся спастись из горящего дома и задохнувшиеся на лестничной клетке. Тела еще троих детей были обнаружены в одной из двух горевших квартир. Еще трое человек легко пострадали, всего были эвакуировано 12 жильцов.

Сообщение о пожаре в трехэтажном многоквартирном жилом доме в деревне Чисмено в Волоколамском городском округе поступило в 02.24 мск. Первые пожарные прибыли в 02.44, в это время горели две квартиры на первом этаже на общей площади 40 кв. метров. Полностью пожар удалось потушить за два часа. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, в сентябре при пожаре в квартире на третьем этаже дома в Лесосибирске погибли восемь человек, в том числе прокурор города Василий Федорцов и четверо детей.