Прокурор Лесосибирска с семьей погибли при пожаре в Красноярске

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, при пожаре в квартире на третьем этаже дома на улице Гусарова погибли восемь человек, в том числе прокурор Лесосибирска Василий Федорцов и четверо детей.

«С прискорбием подтверждаем, что прокурор города Лесосибирска Федорцов Василий Владимирович, супруга, двое детей и сестра со своей семьей погибли», – передает РЕН ТВ сообщение пресс-службы.

О ночном пожаре спасателям сообщили соседи. Пенсионерка услышала крики детей в квартире этажом выше. Прибывшие спасатели вскрыли дверь, но огонь уже охватил всю квартиру. Позже в ней были обнаружены тела людей.

По данным МВД, возгорание могло возникнуть из-за плохой проводки, по факту смертельного пожара было возбуждено уголовное дело.

Тем временем председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин передал уголовное дело о пожаре с гибелью восьми человек в Красноярском крае в центральный аппарат ведомства, передает ТАСС сообщение официального представителя СК Светланы Петренко.