Мотивом поджигателя дома под Ярославлем оказалась месть за драку его сына

Мужчина, который поджег дом в Ростове в Ярославской области, в результате чего погибли семь человек, назвал своим основным мотивом желание отомстить за драку своего сына, сообщают СМИ.

Он заявил, что был в состоянии алкогольного опьянения и решил разобраться с семьей ребенка, с которым его сын подрался в школе. Он вызвал такси, попросил остановить возле дома своего обидчика, взял зажигалку и поджег ветошь. В результате погибли трое дочерей и мать семейства. Отец выпрыгнул в окно, сейчас он находится в больнице. Также погиб их сосед и два его ребенка, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Ранее сообщалось, что пожар в жилом доме в Ростове Ярославской области произошел в результате поджога. 37-летний подозреваемый задержан.

Пожар произошел в субботу, погибли семь человек.