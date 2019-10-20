Причиной унесшего жизни семи человек пожара под Ярославлем оказался поджог

Следователи выяснили, что пожар в жилом доме в Ростове Ярославской области, в результате которого погибли пятеро детей и двое взрослых, произошел из-за поджога, сообщили в пресс-службе СК. Подозреваемый задержан.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что причиной возгорания стал поджог, в связи с чем уголовное дело переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»)», – передает ТАСС сообщение пресс-службы СК.

Задержан житель Ярославской области 1982 года рождения, который подозревается в преступлении.

Ранее сообщалось о трех версиях возникновения пожара, произошедшего в субботу.