Названы возможные причины унесшего жизни семи человек пожара под Ярославлем

Специалисты рассматривают три версии возникновения пожара в жилом доме в Ярославской области, где погибли семь человек, в том числе пять детей, сообщил источник в экстренных службах.

Источник заявил, что «рассматриваются три версии: короткое замыкание, неисправность электрооборудования и неосторожное обращение с огнем», передает ТАСС.

В данный момент идет «проливка горевших конструкций».

Сообщается также, что двое из трех пострадавших при пожаре находятся в реанимации.

«За помощью пока обратились семь жильцов сгоревшего дома. В нем было зарегистрировано 28 человек, сейчас часть из них находятся у родственников и близких. Решается вопрос о расселении людей», – цитирует правительство области замгубернатора Илью Баланина.

Ранее сообщалось, что число жертв пожара в жилом доме в Ростове Ярославской области увеличилось до семи: это пять детей и двое взрослых.