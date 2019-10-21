Грузовик без тормозов в Ханты-Мансийске въехал в детский сад

В здание детского сада «Елочка» в Ханты-Мансийске въехал грузовик, у которого отказали тормоза.

По предварительной информации, грузовик снес забор детского сада и врезался в строение, отмечается, что дети при ЧП не пострадали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УМВД по ХМАО. На месте ДТП работают сотрудники полиции.

Ранее в Москве автобус въехал в толпу пешеходов, одной из причин ДТП был назван отказ тормозов.