Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

Российского телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса за самое продолжительное пребывание в телеэфире.

Как сообщается на официальном сайте организации, Соловьев побил рекорд по самому продолжительному пребыванию в эфире в течение недели. Так, с 18 по 24 марта 2019 года кадры с участием Соловьева транслировали по российскому телевидению 25 часов 53 минуты и 57 секунд.

Предыдущий рекорд принадлежал японцу Монта Мино, который был в телеэфире около 21 часа.