Главная улица к Храмовой горе времен Понтия Пилата найдена в Иерусалиме

Израильские археологи раскопали в Иерусалиме дорогу времен Понтия Пилата, которая была главной улицей на пути к Храмовой горе, сообщили СМИ.

Как пишет издание Tel Aviv: The Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University, шесть лет потратили израильские ученые из управления древностей Израиля и Тель-Авивского университета на раскопки 220 метров древней мостовой, фрагменты которой были обнаружены британскими археологами еще в 1894 году, передает РИА «Новости».

Дорога начинается у Силоамского пруда в районе Южных ворот и заканчивается у подножия Храмовой горы. О том, что эта улица играла важнейшую роль в жизни города, и по ней шли паломники к Храмовой горе, свидетельствует высокое качество отделки мостовой и тротуара, а также тот факт, что при раскопках дороги было найдено большое количество предметов и монет.

Монеты позволили достаточно точно определить время постройки дороги. Под плитами мостовой были обнаружены более ста монет, отчеканенных между 17 и 31 годами нашей эры.

Улица длиной 600 метров и шириной 8 метров была выложена крупными каменными плитами, при этом ученые подсчитали, что при строительстве было использовано около 10 тыс. тонн известняковой породы.

В некоторых местах мостовая частично погребена под грудами каменных глыб. Исследователи полагают, что это обломки зданий, разрушенных римскими солдатами во время захвата города в 70 году нашей эры.

Авторы исследования предполагают, что строительством столь монументальной дороги Понтий Пилат хотел успокоить жителей Иерусалима или увековечить свое имя с помощью грандиозного строительного проекта.

Напомним, в октябре 2016 года археологи, исследовавшие святыню храма Гроба Господня в Иерусалиме после того, как с нее впервые за 450 лет была снята закрывающая ее мраморная плита, установили, что погребальное Ложе Христа сохранилось неповрежденным.